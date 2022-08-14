Делегація Конгресу США сьогодні знову прибула на Тайвань: перші подробиці

Делегацію очолить сенатор Ед Маркі (Демократична партія). З ним також поїхали члени Палати представників Джон Гараменді, Алан Лоуенталь, Дон Бейер (усі з Демократичної партії) та Аумуа Амата Коулман Радеваген (Республіканська партія).

Про це йдеться у повідомленні посольства США на Тайвані.

Повідомляється, що американська делегація перебуватиме на Тайвані 14-15 серпня.

Заплановано зустрічі з лідерами цієї країни, щоб обговорити американо-тайванські відносини, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції, глобальні ланцюжки поставок та інші важливі питання, що представляють взаємний інтерес.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.

Китай критично відреагував на плани американських конгресменів і лідерки Конгресу відвідати Тайвань. 28 липня між очільниками Китаю та США відбулась більш як двогодинна розмова. Китайський лідер Сі Цзіньпін висловився так: "Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього. Є надія, що США чітко це зрозуміють".

Згодом Морське командування КНР повідомило, що розпочинає військові навчання в Південнокитайському морі, які тривали до 6 серпня. У заяві, як пише видання Сhinadaily, йдеться: військові сили перебувають у стані підвищеної бойової готовності та "вступатимуть у бій з ворогом за наказом".

Тайванські військові у відповідь розгорнули зенітні ракетні комплекси. Хоча переважно влада Тайваню не коментувала візит чиновниці з США.

Чому визнаний лише 14 державами Тайвань має американську підтримку

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