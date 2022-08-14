Делегація Конгресу США сьогодні знову прибула на Тайвань: перші подробиці

Сьогодні, 14 серпня, делегація Конгресу США знову відвідає Тайвань.
Делегацію очолить сенатор Ед Маркі (Демократична партія). З ним також поїхали члени Палати представників Джон Гараменді, Алан Лоуенталь, Дон Бейер (усі з Демократичної партії) та Аумуа Амата Коулман Радеваген (Республіканська партія).
Про це йдеться у повідомленні посольства США на Тайвані.
Повідомляється, що американська делегація перебуватиме на Тайвані 14-15 серпня.
Заплановано зустрічі з лідерами цієї країни, щоб обговорити американо-тайванські відносини, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції, глобальні ланцюжки поставок та інші важливі питання, що представляють взаємний інтерес.
Нагадаємо, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.
Китай критично відреагував на плани американських конгресменів і лідерки Конгресу відвідати Тайвань. 28 липня між очільниками Китаю та США відбулась більш як двогодинна розмова. Китайський лідер Сі Цзіньпін висловився так: "Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього. Є надія, що США чітко це зрозуміють".
Згодом Морське командування КНР повідомило, що розпочинає військові навчання в Південнокитайському морі, які тривали до 6 серпня. У заяві, як пише видання Сhinadaily, йдеться: військові сили перебувають у стані підвищеної бойової готовності та "вступатимуть у бій з ворогом за наказом".
Тайванські військові у відповідь розгорнули зенітні ракетні комплекси. Хоча переважно влада Тайваню не коментувала візит чиновниці з США.
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