Делегації Росії в ПАРЄ заборонили вільно пересуватися Страсбургом через щеплення вакциною “Спутник V”

Російські делегати назвали такі обмеження "дискримінацією".

Російській делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи не дозволяють вільно пересуватися у Страсбурзі через те, що росіяни не щеплені жодною з вакцин, затверджених європейським регулятором.

Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на очільника делегації, депутата Держдуми РФ Петра Толстого.

За його словами, членам делегації РФ дозволили переміщатися тільки за маршрутом від готелю до будівлі ПАРЄ. У приписі, який вони отримали, сказано, що члени делегації не щеплені схваленою ЄС вакциною, а РФ перебуває в червоній зоні.

Російські делегати визнали такі обмеження дискримінацією і заявили, що будуть брати участь у сесії ПАРЄ дистанційно. Член делегації РФ Володимир Круглий також висловив здивування з приводу того, що ВООЗ затягує з реєстрацією російської вакцини.

Нагадаємо, раніше росіяни здійняли галас через нові інструкції в штаб-квартирі ООН, які вимагають, аби кожен член делегації був вакцинований. А російський "Спутник V" там також не визнають.

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