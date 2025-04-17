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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
296
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Делегація України в Парижі зустрінеться з представниками США, Німеччини, Франції та Британії

Представники України приземлилися у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор Франції

Прапор Франції / © pixabay.com

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Франції. Там вони зустрінуться з представниками США, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.

“Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи”, — акцентував Єрмак.

Раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф підсумував свій візит до Росії. За його словами, мирна угода щодо України включатиме врегулювання питання “пʼяти територій”.

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Дата публікації
Кількість переглядів
296
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