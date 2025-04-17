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Делегація України в Парижі зустрінеться з представниками США, Німеччини, Франції та Британії
Представники України приземлилися у Парижі.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Франції. Там вони зустрінуться з представниками США, Німеччини, Франції та Великої Британії.
Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.
“Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи”, — акцентував Єрмак.
Раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф підсумував свій візит до Росії. За його словами, мирна угода щодо України включатиме врегулювання питання “пʼяти територій”.