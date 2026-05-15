Делегація США на чолі з головою ЦРУ прибула на переговори до Куби

Куба / © Associated Press

Реклама

Директор ЦРУ Джон Реткліфф очолив делегацію США під час несподіваного візиту до Гавани, де американські високопосадовці провели переговори з представниками Міністерства внутрішніх справ Куби.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, цей візит став першим сигналом до можливого потепління відносин між США та Кубою.

Реклама

Основною темою переговорів стала безпека. Сторони обговорили перспективи розвитку співпраці між правоохоронними органами, зокрема у питаннях регіональної та міжнародної безпеки.

«Обидві сторони також підкреслили свою зацікавленість у розвитку двосторонньої співпраці між правоохоронними органами в інтересах безпеки обох країн, а також регіональної та міжнародної безпеки», — йдеться у повідомленні.

Окремо кубинська сторона наголосила, що Куба не становить загрози національній безпеці США. Саме ця теза стала однією з ключових під час зустрічі.

Водночас Вашингтон поки не надав детальних коментарів щодо результатів переговорів.

Реклама

Президент США Дональд Трамп раніше анонсував можливість таких контактів. Кілька днів тому він заявив, що дві країни «збираються переговорити».

За даними Reuters, урядовий літак США помітили в аеропорту Гавани. Він залишив столицю Куби у четвер удень, після чого кубинські державні ЗМІ офіційно підтвердили проведення зустрічі.

Раніше повідомлялося, що США суттєво наростили інтенсивність розвідувальних місій поблизу берегів Куби, здійснивши десятки польотів авіації та безпілотників протягом останнього часу.

Ми раніше інформували, що політично впливова кубинська американська громада Флориди тисне на президента Дональда Трампа, щоб він повністю усунув комуністичне керівництво Куби.

Реклама

Новини партнерів