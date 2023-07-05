Дельфіни врятували чоловіка, якого вже гризла акула: як це пояснюють вчені

Хижачка покусала туриста близько п’яти разів і він був упевнений, що не виживе.

У Єгипті зграя дельфінів відігнала акулу, яка встигла покусати чоловіка в Червоному морі, однак біологи пояснили, що ссавці переслідували власні інтереси.

Про це повідомляє Live Science.

На туриста Мартіна Річардсона напала акула-мако. Вона покусала його поряд із п’ятою близько п’яти разів і чоловік втратив багато крові. Турист був упевнений, що помре, однак несподівано з’явилася зграя дельфінів, яка відігнала акулу.

На місце інциденту прибули рятувальники і відвезли Мартіна човном до лікарні. Чоловікові довелося накласти 300 швів.

"Я твердо вірю, що дельфіни врятували мені життя", – сказав турист.

Цей випадок в одному з телешоу прокоментував професор кафедри біологічних наук у Міжнародному університеті Флориди Майк Гейтхаус. За його словами, малоймовірно, що дельфіни цілеспрямовано врятували життя чоловіка.

"Дельфіни бачать велику хмару крові і розуміють, що поблизу є акула. Ймовірно, вони хотіли відлякати її від своїх дитинчат, а не від Річардсона", – пояснив учений.

Нагадаємо, у червні у Єгипті акула приплила до берега, потягнула та з'їла російського туриста. Чоловік загинув на очах у свого батька. Рятувальники, які прибули на місце події, вже нічим не змогли допомогти туристу.

Того ж місяця в Іспанії акула на пляжі налякала туристів і довела літню жінку в морі до панічної атаки. Поліції не вдалося знайти хижачку.

Водночас у США навесні чоловік побив рідкісну акулу на очах у відпочивальників, впіймавши її у воді в парку. Зловмисника заарештували.

Читайте також: