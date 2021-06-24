"Дельта" атакує країни: в Німеччині росте кількість заражень новим штамом COVID-19

За тиждень сильно зросла кількість заражень саме "Дельтою".

У Німеччині за останніх сім днів зросла мінімум в два рази кількість пацієнтів, у яких виявили новий штам коронавірусу COVID-19 "Дельта".

Про це інформує інститут Роберта Коха.

"Частка штаму" дельта "продовжує зростати, вона виросла вдвічі протягом одного тижня", — йдеться в повідомленні.

Якщо ще 18 червня на штам варіант "Дельта" припадало близько 6% від загального числа захворювань, то зараз цей показник зріс приблизно до 15%.

Канцлер ФРН Ангела Меркель закликала європейські країни ввести карантин для приїжджих з тих країн, де є великий процес поширення індійського штаму COVID-19, наприклад, для туристів з Великої Британії.

Новий штам COVID-19 "Дельта" вже виявлено більш ніж 90 країнах світу. Він поширений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.

За даними служб громадського здоров'я останньої, де новий штам відповідає за понад 60% заражень, він в 1,6 раз більше контагіозний, а також в 1,45 разів збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає в два рази частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

Раніше в компанії AstraZeneca заявили, що їх вакцина ефективна проти штаму коронавірусу "Дельта".

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