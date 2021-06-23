"Дельта плюс": в Індії нову мутацію коронавірусу вважають варіантом, що викликає занепокоєння

У країні зафіксували вже 22 випадки зараження новою мутацією коронавірусу.

Індійські вчені, які займаються геномікою, назвали штам коронавірусу "Дельта плюс" "таким, що викликає занепокоєння".

Про це заявив МОЗ країни.

Таким називають варіант вірусу, якщо є докази, що він може бути або більш заразним, ніж вихідний, або викликає більш серйозне захворювання або може протистояти дії вакцин або антитіл.

Штам "Дельта плюс" має підвищену проникність, сильніше зв'язування з рецепторами клітин легенів, можливе зниження відповіді на антитіла.

Нагадаємо, що "індійський" штам коронавірусу виявили в країні в жовтні 2020 року. Потім у нього виявили три підвиди. Вони відрізняються кількома мутаціями в білку і по-різному поширені в країнах світу.

"Дельта" -штам продовжує мутувати. Раніше в індійському штаті Махараштра виявили різновид "Дельта плюс". Райони, де є цей варіант, заблокували, в країні вже зафіксували 22 випадки зараження. "Дельта плюс" відрізняється наявністю мутації, яка може знижувати активність сироватки та антитіл вакцинованих людей та тих, хто перехворіли.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Дельта" -варіант вже поширився більш ніж в 90 країнах. При цьому всі чинні вакцини ефективні проти мутації.

Як відзначають фахівці, "Дельта" скорочує час переходу від легкої симптоматики до важких форм захворювання і має підвищену заразністю.

Раніше в ВООЗ повідомили, що допоможе захиститися від найбільш агресивного штаму коронавірусу "Дельта" : повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини.

Як повідомлялося, спалахи підтверджені вже в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Згідно з дослідженнями вчених, новий штам передається швидше попередників, а також важче переноситься.

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