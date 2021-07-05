"Дельта" штам COVID-19 може викликати найсерйозніші захворювання: симптоми зараження

На думку експертів, "індійський" штам зменшує ефективність вакцин.
"Дельта" штам коронавірусу стане основним в світі і викличе найсерйозніші захворювання, ніж інші види COVID-19.
Про це з посиланням на директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи повідомляє телеканал NBC.
На думку експерта, "індійський" штам коронавірусу найбільш заразний, через що в світі він стане основним і дозволить уряду вводити нові обмеження. Він простіше поширюється серед людей і знижує ефективність вакцин.
"За даними Центрів з контролю за захворюваннями, на "Дельта" штам, який вперше був ідентифікований в Індії, зараз припадає 25% нових випадків COVID-19 в США. Він скоро стане домінуючою версією вірусу, що циркулює в країні", — пише NBC.
Там також підкреслили, що "Дельта" штам може передаватися на 40—60% більше, ніж штам "Альфа".
Симптоми "індійського" штаму коронавірусу
- головний біль, біль в горлі, нежить і лихоманка;
- в деяких випадках може спостерігатися задишка і кашель;
- нудота і симптоми, схожі на отруєння.
Нагадаємо, що хвиля нового штаму коронавірусу "Дельта" може накрити Україну за одну ніч.