"Дельта" штам COVID-19 може викликати найсерйозніші захворювання: симптоми зараження

На думку експертів, "індійський" штам зменшує ефективність вакцин.

"Дельта" штам коронавірусу стане основним в світі і викличе найсерйозніші захворювання, ніж інші види COVID-19.

Про це з посиланням на директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи повідомляє телеканал NBC.

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На думку експерта, "індійський" штам коронавірусу найбільш заразний, через що в світі він стане основним і дозволить уряду вводити нові обмеження. Він простіше поширюється серед людей і знижує ефективність вакцин.

"За даними Центрів з контролю за захворюваннями, на "Дельта" штам, який вперше був ідентифікований в Індії, зараз припадає 25% нових випадків COVID-19 в США. Він скоро стане домінуючою версією вірусу, що циркулює в країні", — пише NBC.

Там також підкреслили, що "Дельта" штам може передаватися на 40—60% більше, ніж штам "Альфа".

Симптоми "індійського" штаму коронавірусу

головний біль, біль в горлі, нежить і лихоманка;

в деяких випадках може спостерігатися задишка і кашель;

нудота і симптоми, схожі на отруєння.

Нагадаємо, що хвиля нового штаму коронавірусу "Дельта" може накрити Україну за одну ніч.

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