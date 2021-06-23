"Дельта"-штам коронавірусу на кордоні з Україною: перший випадок зафіксовано у Словаччині

"Дельта"-штам коронавірусу на кордоні з Україною: перший випадок зафіксовано у Словаччині

Його виявили в чоловіка, який повернувся з Росії.

У середу, 23 червня, на засіданні уряду Словаччини міністр охорони здоров’я Володимир Ленгварський підтвердив інформацію про перший випадок більш небезпечного штаму коронавірусу, зафіксований в цій країні. Про це повідомляє видання Аktuality.

За словами міністра, чоловік, у якого виявили “дельта”-штам, приїхав до Словаччини із російського Санкт-Петербурга, де відвідував футбольний матч на Євро-2020. Після повернення додому у нього не було тісних контактів з оточуючими, він не потребує госпіталізації.

Наразі інфікований перебуває вдома на внутрішньому карантині і виконує усі протиепідемічні заходи.

“Дельта”-штам коронавірусу вперше було зафіксовано в Індії в жовтні 2020 року. Він вважається значно небезпечнішим, оскільки є більш заразним.

Нагадаємо, що раніше у Польщі підтвердили перший випадок інфікування "індійським" штамом коронавірусу. Його виявили у польського дипломата, який був евакуйований з Індії.

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