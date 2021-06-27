"Дельта" в Ізраїлі: половина інфікованих новим штамом були вакциновані від COVID-19

"Дельта" в Ізраїлі: половина інфікованих новим штамом були вакциновані від COVID-19

За словами ізраїльських лікарів, близько 90% нових випадків коронавірусу, ймовірно, були спричинені штамом "Дельта".

В Ізраїлі половина з тих, хто захворів на новий і більш небезпечний штам коронавірусу "Дельта", раніше були вакциновані препаратом Pfizer.

Про це інформує The Wall Street Journal.

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Попередні висновки ізраїльських медиків свідчать про те, що близько 90% нових випадків коронавірусу, ймовірно, були спричинені штамом "Дельта". Діти до 16 років, більшість з яких щеплені, становлять близько половини заражених.

За словами медиків, особи, які були щеплені, проте все ж інфікувалися "Дельтою", легше переносять хворобу, ніж невакциновані.

Цього тижня ізраїлський уряд оголосив про вакцинацію дітей віком від 12 до 15 років. Уже кілька днів у країні реєструють понад 100 випадків захворювання в день. Це найвищий показник з травня.

Нагадаємо, що в Ізраїлі через штам "Дельта" знову почали носити маски. Людям не рекомендують літати за кордон.

Реаніматолог з Ізраїлю про епідемічну ситуацію в країні та нові відомості про "Дельту"

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