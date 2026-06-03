Демарш через морський дрон: Греція вимагає пояснень від України

Демарш Греції Україні / © Associated Press

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У Греції висловили демарш Україні через морський дрон. У Міністерстві закордонних справ Греції повідомили, що Греція направила офіційну дипломатичну скаргу Україні щодо морського дрона, який виявили у травні на скелястому березі на заході Греції.

Про це повідомили у МЗС Греції, пише Ekathimerini.

Греція висловила демарш Україні через морський дрон

Речниця міністерства Лана Зохіу зробила заяву про демарш Києву під час брифінгу для преси в середу, 3 червня.

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Нагадаємо, демарш — це дипломатичний захід, який застосовує уряд однієї держави перед урядом іншої, щоб висловити свій офіційний протест, певне застереження, вимогу чи незгоду. Найчастіше це має мету привернення уваги до певного питання.

Минулого тижня міністр закордонних справ Джордж Герапетрітіс поінформував головного дипломата Європейського Союзу Каю Каллас про висновки грецьких військових щодо безпілотника.

Також це питання обговорили з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою на неформальній зустрічі у Лімасолі.

7 травня дрон знайшли рибалки на острові Лефкада в Іонічному морі. Його відразу передали військовим.

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Наразі вважається, що дрон, який загубився у Греції, прямував, щоб атакувати російські підсанкційні судна.

Що відомо про український дрон у Греції

Нагадаємо, влада Греції розслідує появу бойового дрона біля популярного курортного острова Лефкада, який виявив місцевий рибалка. Сапери вже здійснили контрольований підрив апарата, а до аналізу серійного номера та навігаційної системи залучили спеціалізовані військові підрозділи.

Експерти та медіа припускають, що безпілотник схожий на український Magura V3, який міг збитися з маршруту під час полювання на російські танкери «тіньового флоту» в Середземному морі. За інформацією ЗМІ, апарат міг бути споряджений приблизно 100 кг вибухівки.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас підтвердив, що дрон, імовірно, прибув «з іноземної держави», проте закликав громадськість не панікувати й запевнив у спроможності країни протистояти сучасним загрозам.

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Водночас інцидент викликав гостру критику з боку грецької опозиції. Опозиційні сили, зокрема партія PASOK та проросійська «Грецьке рішення», звинуватили правоцентристський уряд у приховуванні інформації та недостатній підготовці до морських загроз, зауваживши, що цей випадок створює ризик втягування Греції у воєнний конфлікт.

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