Демарш на засіданні G20: представники провідних країн світу покинули зустріч через Росію

Демарш на засіданні G20: представники провідних країн світу покинули зустріч через Росію

У такий спосіб було продемонстровано протест проти Москви через її вторгнення до України.

В середу, 20 квітня, під час закритої сесії G20 у Вашингтоні міністри фінансів багатьох країн вийшли, коли російський делегат почав свою доповідь. Цей демарш відбувся на знак протесту проти російської агресії в Україні.

Про це написала у Twitter міністр фінансів Канади Крістія Фріланд.

“Світові демократії не стоятимуть осторонь перед обличчям продовження російської агресії та військових злочинів”, - йдеться у дописі.

Вона також опублікувала фотографію чиновників, які залишили зустріч, серед яких - міністр фінансів США Джанет Єллен, голова Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла та президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.

The world’s democracies will not stand idly by in the face of continued Russian aggression and war crimes. Today Canada and a number of our democratic partners walked out of the G20 plenary when Russia sought to intervene. pic.twitter.com/J67gU810sO — Chrystia Freeland (@cafreeland) April 20, 2022

Українські чиновники також виступили на сесії як запрошені гості і також покинули її під час презентації Росії.

Єллен та інші офіційні особи були присутні на сесії під час цих виступів, але пішли, коли міністр фінансів Росії Антон Силуанов розпочав промову через відеозв’язок.

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Один із чиновник повідомив CNN, що міністри фінансів домовилися завчасно бойкотувать участь Росії в засіданні.

Раніше президент Байден заявив, що Росія більше не повинна бути в G20, однак вигнання Москви потребує підтримки всіх членів. Це вважається малоймовірним, оскільки Китай заявив, що не підтримає такого рішення.

Нагадаємо, західні країни готувалися влаштувати скоординовані страйки на знак протесту проти вторгнення Росії до України на зустрічі міністрів фінансів G20 у Вашингтоні.

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