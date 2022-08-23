"Демонтаж": Дуда закликав ліквідувати російський "Північний потік-2"

Росія розпочала війну проти України, а тому вести бізнес з агресором не можна.

Саме тому потрібно повністю ліквідувати російський газопровід "Північний потік-2", що прокладений на дні Балтійського моря.

Таку думку висловив польський президент Анджея Дуди під час саміту Кримської платформи.

"Я хотів би нагадати, що "Північний потік-2" почав діяти після захоплення Криму, немає повороту до звичайного бізнесу з Росією, немає повороту до таких зв'язків коли вона воює проти України, окупує її території. Зміна політики на Заході це не просто припинення "Північного потоку-2", але також цілковита його ліквідація, демонтаж", - наголосив Дуда.

Крім того, президент Польщі сказав, що ніколи не був у Криму. Дуда переконаний, що відвідає його: "Крим український, я вірю, пане Володимире, що ви покажете мені Крим, я буду там, побуваю на цьому півострові українському".

Як повідомлялося, попри війну Росії проти України, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії Вольфганг Кубікі висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму. Мовляв, еемає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2".

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