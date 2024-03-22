Демократи обіцяють проголосувати проти відставки спікера Джонсона – конгресмени назвали умову

Спікеру Палати представників Майку Джонсону пропонують терміново винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні, щоб залишитися на своїй посаді.

Декілька конгресменів з Палати представників США від Демократичної партії дали зрозуміти, що не підтримають ініціативу про усунення з посади спікера-республіканця Майка Джонсона, якщо він винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні.

Про це пише CNN.

"Якщо він зробить відповідальний вчинок, дозволивши членам Конгресу проголосувати за законопроєкт, який буде прийнятий та відповідає інтересам нашої національної безпеки, а потім після цього несерйозний гравець, який не хоче керувати країною, подасть пропозицію про його відставку, то так, за таких обставин я б запропонувала сісти за стіл переговорів", — сказала представник Демократичної партії від штату Вірджинія Ебігейл Спанбергер.

Декілька інших демократів Палати представників теж дали зрозуміти, що вони запропонують скасувати або відстрочити голосування щодо відставки Джонсона.

Представник Демократичної партії від штату Нью-Йорк Том Суоцці, який нещодавно зайняв місце вигнаного Сантоса, заявив, що проголосував би за збереження Джонсона на посаді спікера, "бо абсурдно, що його можуть вигнали за те, що він вчинив правильно, зберігши роботу уряду".

Демократ Марсі Каптур, яка представляє у нижній палаті Конгресу США штат Огайо, заявила, що зараз "було б політично мудро врятувати Джонсона".

Відставку Джонсона не підтримує і лідер республіканської більшості у Палаті представників Стів Скаліз. У коментарі журналістам він висловив упевненість у тому, що спікера "не буде повалено правим флангом".

"Ми повинні об'єднатися і працювати разом, якщо хочемо досягти мети", — наголосив Скаліз.

Нагадаємо, у Палаті представників США ініціювали відставку спікера Джонсона. Ініціатором стала представниця трампістського крила у Республіканській партії Марджорі Тейлор Грін.

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