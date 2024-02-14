Демократи в Сенаті США винайшли спосіб ухвалення законопроєкту про допомогу для України - Politico

Спікера Палати представників США Майка Джонсона, який заявляв, що не підтримуватиме ухвалений Сенатом додатковий законопроєкт щодо нацбезпеки в його нинішньому вигляді та наполягав на тому, що республіканці в Палаті представників напишуть свій власний закон, хочуть "загнати в кут" для голосування за допомогу Україні.

Про це пише Politico.

Напередодні Джонсон у своїй заяві відхилив законопроєкт Сенату на суму 95 млрд доларів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки він не містив положень про посилення безпеки кордонів.

Він сказав, що за відсутності будь-яких змін у прикордонній політиці від Сенату Палаті представників доведеться знову діяти "з власної волі щодо цих важливих питань".

"Республіканці в Палаті представників хочуть знайти власний засіб розв'язання проблем національної безпеки та кордонів. А Джонсон стикається з тиском з боку консерваторів, які вимагають виступити проти будь-якого фінансування України", - йдеться у Politico.

При цьому деякі члени Палати представників натякають, що прагнутимуть змістити його, якщо представник Республіканської партії поставить на обговорення закон про допомогу Україні.

"Тим часом демократи сподіваються, що "зможуть загнати Джонсона в кут", просуваючи процедурний маневр, відомий як клопотання про звільнення, що дасть їм змогу провести голосування щодо законопроєкту, ухваленого Сенатом", - пише видання.

При цьому вкрай важливим є те, що демократам необхідно, щоб більшість членів Палати представників підписали угоду, включно з частиною республіканців у Палаті представників.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США таки ухвалив об'єднаний пакет допомоги для України на понад 60 млрд доларів, а також для Ізраїлю та Тайваню. Проте трампіст Майк Джонсон дійсно натякав, що не винесе на розгляд нижньої палати Конгресу проголосований Сенатом законопроєкт.

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