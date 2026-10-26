Демократи готують розслідування угоди Трампа щодо російського дизеля — Axios

Дональд Трамп / © Associated Press

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Демократи, які наступного року можуть отримати ключові посади в Конгресі США, вимагають від великих банків і портів зберегти всі документи, пов’язані з можливим імпортом російського дизельного пального та іншими угодами з Росією.

Про це повідомляє Axios.

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Ініціативу очолила сенаторка-демократка Джин Шахін. До неї також долучився республіканець Том Тілліс, що свідчить про підтримку цієї вимоги представниками обох партій.

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Якщо Демократична партія поверне контроль над однією або обома палатами Конгресу США, розслідування домовленостей президента Дональда Трампа з Москвою стане одним із її пріоритетів, повідомляє джерело.

Видання зазначає, що демократи вже готують підґрунтя для перевірки угоди, зокрема збираються забезпечити збереження документів, які можуть стосуватися можливих постачань російського дизеля та пов’язаних домовленостей.

Що відомо про початок розслідування

24 жовтня було надісано листи шістьом великим банкам, серед яких JPMorgan, Bank of America та Goldman Sachs, а також адміністраціям портів у Техасі та Нью-Йорку із вимогою зберегти матеріали, які можуть стосуватися імпорту російського дизельного пального та пов’язаних із ним домовленостей.

Зокрема, йдеться про контракти, транспортні документи, дані про судна та листування з постачальниками, посередниками й американськими посадовцями. Підтвердити збереження цих матеріалів просять до середи, 28 жовтня.

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Законодавці ставлять під сумнів законність імпорту російського дизеля та застерігають, що такі операції можуть сприяти фінансуванню війни Росії проти України. Водночас Міністерство фінансів США вважає відповідні домовленості законними.

У Білому домі розкритикували ініціативу демократів, звинувативши їх у тому, що вони зосереджуються на розслідуваннях проти президента Дональда Трампа.

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