Демократи США шокували заявою: виступили проти "пекельних санкцій" для Росії

Конгрес США / © Associated Press

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Представники Демократичної партії в Конгресі США несподівано виступили проти законопроєкту про «пекельні санкції» проти Росії, який передбачає надання президенту США повноважень запроваджувати тарифи до 100% щодо країн, які купують російські енергоносії, без окремого схвалення Конгресу.

Про це повідомив конгресмен від Демократичної партії Дон Байєр, який разом із головою коаліції New Democrat Coalition Бредом Шнайдером оприлюднив спільну заяву.

За словами Байєра, запропонований законопроєкт фактично розширює тарифні повноваження президента під виглядом санкційної політики.

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«Американці не хочуть і не можуть дозволити собі нових незаконних тарифів президента Трампа, які підвищують ціни. На жаль, „Акт про санкції проти Росії“ — це не що інше, як спроба через чорний хід дати зелене світло тарифам до 100 відсотків проти наших основних торговельних партнерів», — йдеться у заяві.

При цьому демократи наголосили, що не виступають проти посилення тиску на Росію, але вважають запропонований механізм неприйнятним.

«Демократи New Dem повністю підтримують застосування суворих санкцій для покарання тих, хто підживлює, веде та отримує прибуток від агресивної війни Росії проти України. У Конгресі є багато розумних пропозицій на підтримку зусиль України захищати свою свободу та суверенітет — цей законопроєкт точно не є однією з них», — зазначив Байєр.

У заяві також стверджується, що документ може обмежити контроль Конгресу над торговельною політикою та, на думку його критиків, підірвати американську підтримку України. У зв’язку з цим автори звернулися до своїх колег із закликом не підтримувати законопроєкт і не розширювати тарифні повноваження президента США.

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Нагадаємо, двопартійний законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії, ініційований покійним сенатором Ліндсі Ґремом, уже має достатню підтримку для ухвалення в Сенаті США.

Раніше сенатори Річард Блюменталь, Ліндсі Грем, Джин Шахін та Роджер Вікер заявили, що адміністрація президента США Дональда Трампа погодила оновлений законопроєкт так звані «пекельні санкції» проти Росії.

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