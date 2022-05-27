Демонстрація єдності: Росія та Китай заблокували санкції ООН проти Північної Кореї

Пропозицію США запровадити обмеження щодо КНДР через нові запуски балістичних ракет заблокували дві великі держави, які демонструють свою солідарність.

У четвер, 26 травня, Китай і Росія наклали вето на резолюцію, яку запропонували США, щодо запровадження додаткових санкцій Організації Об’єднаних Націй проти Північної Кореї через її оновлені запуски балістичних ракет.

Про це повідомляє Reuters.

Інші 13 членів Ради Безпеки ООН підтримали США.

Резолюція пропонує заборонити експорт тютюну та нафти до Північної Кореї, лідер якої Кім Чен Ин є завзятим курцем. Також цим документом передбачено занесення до чорного списку хакерської групи Lazarus, яка, за інформацією Сполучених Штатів, пов’язана з Північною Кореєю.

Голосування відбулося через день після того, як Північна Корея випустила три ракети, в тому числі одну, яка вважається її найбільшою міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), під час поїздки президента США Джо Байдена в Азію. Цим “салютом” Байденові КНДР продовжила цьогорічну серію запусків балістичних ракет.

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Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала це голосування "розчарування дня", зауваживши у своєму виступі, що Північна Корея здійснила уже шість запусків міжконтинентальних ракет цього року і "активно готується до проведення ядерних випробувань".

Протягом останніх 16 років Рада Безпеки ООН постійно і одноголосно посилювала санкції, щоб припинити фінансування програм ядерної зброї та балістичних ракет Пхеньяну. Востаннє було посилено санкції проти Північної Кореї в 2017 році.

Китай і Росія наполягають на послабленні санкцій начебто з гуманітарних міркувань.

“Запровадження нових санкцій проти КНДР - це шлях у глухий кут", — заявив у Раді посол Росії в ООН Василь Небензя.

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що додаткові санкції проти Північної Кореї не допоможуть і призведуть лише до “негативних наслідків та ескалації конфронтації”.

Генеральна Асамблея ООН тепер обговорюватиме Північну Корею протягом наступних двох тижнів відповідно до правила, яке вимагає від 193 членів органу збиратися щоразу, коли в Раді Безпеки накладається вето одним із п'яти постійних членів - Росією, Китаєм, Сполученими Штатами, Францією чи Великою Британією.

Нагадаємо, у середу, 25 травня, під час завершення візиту президента США Джо Байдена до Азії збройні сили КНДР здійснили запуск трьох балістичних ракет у бік Японського моря.

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