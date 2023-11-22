Демонстративний сигнал Путіну: експерт про те, чому Байден та СІ відмовилися від участі в саміті G20

На думку експерта, в Байдена та Сі різні мотиви.

Російський диктатор Володимир Путін має намір взяти участь в саміті "Великої двадцятки", які відбудеться 22 листопада в форматі онлайн. При цьому президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпінь відмовилися виступити на заході.

Відповідне рішення двох політиків прокоментував політолог Володимир Фесенко, передає 24 Канал.

На думку експерта, в Байдена та Сі мотиви - різні. Американський президент вкотре публічно демонструє, що він не хоче бути на одному інформаційному майданчику разом з Путіним. Водночас останній має інші мотиви, проте той факт, що вони разом уникають цього онлайн-саміту, для нас - добра новина"

"Крім того, є певні суперечності між Китаєм та Індією, які між собою змагаються за регіональне лідерство", - відзначив експерт.

Що передувало?

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовилися брати участь у віртуальному саміті "Великої двадцятки" 22 листопада, де вперше від 2021 року виступить президент Росії Володимир Путін.

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