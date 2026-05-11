День народження обернувся трагедією: 7-річний хлопчик втопився у басейні

Святкування дитячого дня народження в еквадорському місті Таркі перетворилося на жах. Семирічний хлопчик непомітно пішов під воду в басейні готелю та помер, попри тривалі зусилля рятувальників.

Про це повідомляє Daily Star.

За попередньою інформацією, інцидент стався в 9 травня, коли хлопчик зайшов до басейну, а дорослі цього не помітили. Уже за кілька хвилин до готелю прибули пожежно-рятувальні підрозділи з міста Манта. Попри тривалі реанімаційні заходи, врятувати дитину не вдалося — медики констатували смерть.

Хлопчик проживав разом із батьками та, як повідомляють знайомі родини, мав відсвяткувати своє восьмиріччя 19 травня.

Цей випадок став уже п’ятим смертельним утопленням у регіоні від початку року.

Видання зазначило, що на тлі цієї трагедії увагу привернула й історія хірургині-ортопеда, яка стверджує, що пережила «потойбічний досвід» після майже 30 хв. під водою під час аварії на байдарці, а після повернення до життя нібито отримала передчуття смерті власного сина.

Докторка Мері Ніл 1999 року сплавлялася на байдарках разом із друзями в Чилі, коли її затягнуло під воду біля водоспаду. Жінка залишалася заблокованою без доступу до кисню протягом 24 хв., поки лікарям зрештою не вдалося її реанімувати.

Після порятунку Ніл описала пережите як «найдивовижнішу пригоду» у своєму житті. За словами лікарки, вона нібито побувала в раю та пережила переосмислення свого життя. Відповідаючи на запитання про те, чи пам’ятає вона момент переходу в «інший світ», жінка заявила, що її дух покинув тіло в ту мить, коли вона випала з човна, а в потойбіччі її нібито зустріли дуже тепло.

Нагадаємо, в італійському місті Кастельфорте під час святкування свого 7-річчя загинув Габріеле Петруччі. Хлопчика затягнуло у всмоктувальну трубу басейну, коли він перебував на мілководді поруч із батьками. Батько та ще троє людей намагалися витягнути дитину, але змогли звільнити її лише після вимкнення насоса. Попри зусилля медиків, хлопчик помер.

