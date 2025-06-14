День народження Трампа американці відзначили масштабними протестами: фото

Протести проти Трампа / © Associated Press

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У суботу, 14 червня, коли президент США Дональд Трамп святкує своє 79-річчя, десятки тисяч американців вийшли на акції протесту під гаслом «Без королів». Люди протестують проти авторитарної політики американського лідера та його спроб поставити себе вище закону. Одна з претензій організаторів протесту стосується проведення помпезного військового параду у Вашингтоні, який вони розцінюють як марнотратну забаганку Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Мітинги на знак протесту проти агресивної політики Трампа відбулися у великих містах від Нью-Йорка до Атланти та Лос-Анджелеса.

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Ці протести стали найбільшим виявом опозиції до американського лідера з моменту його повернення до влади в січні цього року та відбулися того ж дня, коли тисячі військовослужбовців та військової техніки пройдуть маршем на параді, який офіційно приурочений до 250-річчя армії США, а неофіційно вважається подарунком до дня народження Трампа.

© Associated Press

Люди, які прямували до Вашингтона на парад, зіткнулися з масивною присутністю охорони: близько 30 км чорної огорожі заввишки 2,4 м, більша частина якої була посилена бетонними дорожніми бар’єрами, що оточувала вулиці та навколишні пам’ятки, включаючи Монумент Вашингтона.

© Associated Press

Як повідомили агентству Reuters офіційні особи США, святкування коштуватимуть армії США від 25 до 45 мільйонів доларів. Це включає сам парад, а також витрати на перевезення обладнання, житло та харчування військовослужбовців.

Критики назвали парад авторитарною демонстрацією влади, яка є марнотратною, особливо враховуючи заяви Трампа про бажання скоротити витрати в усьому федеральному уряді.

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© Associated Press

Антитрампівські групи запланували майже 2000 демонстрацій різного масштабу по всій країні.

Особлива атмосфера панувала в Лос-Анджелесі, куди через протести проти мігрантської політики Трамп скерував війська Національної гвардії та морську піхоту США. Лос-Анджелес є столицей штату, який голосує за демократів. Розгортання військ у місті губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оскаржив у суді.

© Associated Press

Перед мерією Лос-Анджелеса сотні людей зібралися ще за годину до початку основного протесту «Без королів». Натовп оживляв барабанний гурт із танцюристами корінних американців, десятки людей розмахували американськими та мексиканськими прапорами на тлі посиленої присутності правоохоронців.

© Associated Press

У Вашингтоні протестують невеликі групи людей з плакатами із написами, зокрема «Війська пошани (не Трампу)», «Без королів» та «Без королів з 1776 року».

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Принаймні одна організація має дозвіл на проведення маршу в центрі Вашингтона, який завершиться мітингом навпроти Білого дому. Трамп застеріг людей від протестів на самому параді, заявивши, що «їх зустрінуть дуже великою силою».

© Associated Press

Члени ультраправої групи Proud Boys з’явилися на протесті «Без королів» в Атланті, одягнені в характерні чорно-жовті кольори групи.

Протести та будь-яка реакція правоохоронних органів створять контрастний фон для цілоденного святкування історії армії США, яке має на меті вшанувати різні епохи військової історії за допомогою уніформи та військової зброї з тих періодів.

© Associated Press

Нагадаємо, раніше з’явилися припущення, що помпезний військовий парад у Вашингтоні 14 червня можуть скасувати через оголошене на цей день штормове попередження.

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