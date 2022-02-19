День руїн: Європою пронісся найпотужніший шторм за останні 30 років

День руїн: Європою пронісся найпотужніший шторм за останні 30 років

Пориви вітру доходили майже до двохсот кілометрів на годину.

Потужний шторм звалився на Британію, Нідерланди, Данію, Бельгію та Німеччину. У цих європейських країнах уже навчилася давати собі раду зі стихійними катаклізми, але все одно негода стала причиною загибелі щонайменше 9 людей. Шторм називають найпотужнішим за три останні десятиріччя, а такої сили вітру - під двісті кілометрів на годину - тут не фіксували ніколи в історії.

Про це йдеться 19 лютого в сюжеті ТСН.19:30.

У Лондоні вперше в історії оголосили червоне погодне попередження. У столиці Великої Британії цього дня ледве сідали літаки - деякі просто зависали в повітрі, а деякі не наважувалися торкнутися посадкової смуги і злітали знову. Пориви вітру доходили майже до двохсот кілометрів на годину.

Із найвідомішого стадіону міста “Уемблі” вітром зірвало купол. Влада закликала британців не робити на тлі шторму селфі, бо це небезпечно для життя.

Мер Лондона Садік Хан повідомив про чотирьох загиблих - через обвалені дерева. Залізничне сполучення було зірване у всій країні через те, що колії були завалені деревами.

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У Нідерландах повалені дерева стали причиною смерті ще трьох людей.

У Німеччині жертв могло бути не двоє, а троє, але рятувальники в Гамбурзі встигли вчасно витягти з машини водія, що не помітив глибини води, коли намагався встигнути проїхати вулицею, якою вже заборонили рухатися.

“Я, звісно, бачив воду, але думав проїду по краєчку. Коли зрозумів, наскільки глибоко - стало запізно. Двигун завмер, вода прибувала”, - розповідав врятований водій.

Жителька бельгійського Брюсселя Маріам не пригадує штормів такої сили за все своє життя. Вітер ледь не звалив її з ніг під час прогулянки з дитячим візком.

“Я б упала, якби жіночка не допомогла мені з візком, а поруч не було паркана. Я б упала і перекинула візок. Вітер реально збивав з ніг”, - схвильовано згадує вона.

Сезон штормів для лютого - звичне явище у Центральній та Північній Європі, але останні роки стихія стала значно потужнішою.

Великою Британією, Нідерландами та ще трьома країнами пронісся рекордно сильний шторм | Новини світу

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