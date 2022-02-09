День святого Валентина 14 лютого 2022 року: традиції, звичаї та легенди

Найстаріша валентинка була знайдена в одній з англійських бібліотек.

14 лютого майже весь світ відзначає День святого Валентина (Валентин день — ред.), або, як його ще називають, День усіх закоханих. Це свято католицького походження, яке названо на ім'я одного з двох ранньохристиянських мучеників з ім'ям Валентин — Валентина Інтерамнського та Валентина Римського.

День святого Валентина: традиції

Ті, хто відзначають це свято, дарують коханим і дорогим людям подарунки, квіти, цукерки, іграшки, повітряні кульки та особливі листівки (часто у формі серця) з віршами, любовними зізнаннями або побажаннями кохання — валентинки.

Валентинка – листівка, зазвичай у формі серця, яку заведено дарувати коханим людям у День святого Валентина. Традиційний колір валентинки – червоний чи рожевий. Вони символізують любов та відданість.

День святого Валентина: історія валентинок

Найстаріша валентинка була знайдена в одній із англійських бібліотек. Вона була написана у 1477 році. У любовному посланні дівчина просить молоду людину довести своє кохання і повідомляє, що вона будь-що доб'ється для них посагу від матері.

Створення першої валентинки приписують також герцогу Орлеанському 1415 року. Він сидів у в'язниці і таким чином, можливо, боровся з нудьгою, пишучи любовні послання власної дружини. Найбільшого поширення листівки-валентинки досягли вже у XVIII столітті

День святого Валентина: легенда

У пізньому середньовіччі у Франції та Англії житіє св. Валентина поступово почала обростати легендами, пов'язаними з таємним вінчанням закоханих пар. Згідно з Золотою легендою, владний і жорстокий римський імператор Клавдій II прийшов до думки, що самотній чоловік, не обтяжений дружиною та сім'єю, краще боротиметься на полі битви на славу Цезаря, і заборонив чоловікам одружуватися, а жінкам та дівчатам – виходити заміж за коханих. А святий Валентин був звичайним польовим лікарем і священником, який співчував нещасним закоханим та потай від усіх, під покровом ночі освячував шлюб люблячих чоловіків та жінок. Незабаром діяльність святого Валентина стала відома владі, і його посадили до в'язниці, а потім стратили 14 лютого 269 року.

Згідно з іншою легендою, римський патрицій Валентин, який був таємним християнином, що звернув у нову віру також і своїх слуг, одного разу проводив обряд вінчання для двох із них. За доносом або збігом обставин усі троє були затримані вартою. Валентин як особа, що належала до вищого класу, міг уникнути смерті, але не його слуги. Тоді, бажаючи підбадьорити приречених одновірців, Валентин пише їм листи у вигляді червоних сердець, що означають християнське кохання. Послання нареченим мала передати сліпа дівчинка, але несподівано до темниці прийшов сам Валентин, який вмовив варту відпустити його слуг замість його життя. Перед виходом на арену смерті Валентин передав останній лист, освячений вірою та добротою, сліпою дівчинці, яка після цього прозріла і стала красунею

День святого Валентина: язичницьке свято

Луперкалії — одне з найдавніших римських свят, пастуше свято очищення та родючості на честь бога Луперка, що ототожнювався з Фавном. 496 року папа Геласій I заборонив Луперкалії. Згодом святкування Дня святого Валентина як дня закоханих замінило Луперкалії.

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