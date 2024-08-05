"День ВМФ" у Росії: США мали переконати Україну не завдавати ударів по військових об’єктах РФ — ЗМІ

За даними російської сторони, українські спецслужби готували в Росії атаку на "День ВМФ" 28 липня, коли на параді в Петербурзі виступали очільник Кремля Володимир Путін та голова міноборони Андрій Бєлоусов.

Росія просила нібито зветалася до США із проханням переконати Україну не атакувати військові об’єкти на "День ВМФ" (День Військово-Морського Флоту).

Цю інформацію, зокрема, підтвердили в американському виданні New York Times із посиланням на трьох неназваних американських посадовців, пише "Мілітарний".

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що російський міністр оборони Андрій Бєлоусов особисто звертався до очільника Міноборони США Ллойда Остіна з цьому питання.

"Сергій Рябков додав, що телефона розмова двох міністрів нібито мала позитивний результат для Росії та допомогла уникнути ескалаційного витка", — передають ЗМІ.

Як стверджує Рябков, Ллойд Остін був вкрай здивований цими звістками, але сприйняв їх досить серйозно.

Після цього Вашингтон нібито зв’язався з Києвом і попросив не робити те, що було заплановано.

Водночас досі невідомо, чи справді Україна планувала операцію, про яку повідомляв Бєлоусов.

За словами російського дипломата, якби українська операція була здійснена, то це мало нібито призвести до "некерованого конфлікту" між РФ та США.

Нагадаємо, вночі 30 липня українські бійці завдали удару по стратегічному об’єкту росіян, а саме, нафтобазі ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ.

Читайте також: