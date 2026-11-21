Трамп і Рютте / © ТСН.ua

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Переговори США, ЄС та України, які відбулися в Берліні, на думку журналіста й аналітика Вадима Денисенка, свідчать про те, що європейська позиція почала хитатися. Він також звернув увагу на обговорення можливого мирного документа, санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України.

Про це Денисенко написав у Facebook.

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Переговори в Берліні: мирний план, санкції та побоювання Європи

За словами аналітика, останні переговори США, ЄС та України відбувалися навколо можливого зняття санкцій і підписання попереднього мирного документа на саміті G20. Водночас ключовим невирішеним питанням залишається те, чи триватимуть бойові дії під час подальших переговорів.

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«Останні переговори США-ЄС-Україна пройшли під прапором: знімайте санкції і на саміті G-20 давайте підписувати мир, точніше якийсь драфт цього миру. І поки невизначено головне питання: чи продовжують бойові дії на період подальших переговорів», — пише Денисенко.

Аналітик також назвав три головні побоювання європейців. Перше — можливе посилення Росії після війни та ризик нового збройного конфлікту за кілька років. Він зауважує, що в Європі немає достатньої довіри до НАТО як гаранта безпеки.

«Європейці переживають через три речі: посилення РФ після війни та можлива війна за кілька років, простіше кажучи, нема довіри до НАТО», — зазначає він.

Друге побоювання стосується відсутності консенсусу щодо подальшого фінансування України та її вступу до ЄС. Третє — майбутнього заморожених російських активів. За словами Денисенка, наразі обговорюється формула їхнього розмороження.

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Вимоги Росії щодо України: армія, далекобійна зброя та Донбас

Як зазначає Денисенко, принципово нових вимог Росія не висуває. Серед них — скорочення української армії, обмеження далекобійного озброєння, визначення лінії розмежування та повернення російського впливу в Україну.

«Щодо вимог Росії, то тут нічого нового: скорочення армії, що є неминучим в силу фінансових проблем, і головне питання не саме скорочення, а на скільки буде скорочено», — пише аналітик.

Окремо він наголошує на вимозі обмежити далекобійну зброю, яка, на його думку, має особливе значення для обороноздатності України.

Ще одна вимога Москви — вихід українських військ із Донбасу. Також Росія, за оцінкою Денисенка, прагне відновити свій вплив через політичні та релігійні структури, зокрема російську партію та церкву.

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Референдум і гарантії безпеки: що пропонують Україні

За інформацією Денисенка, Україні пропонують провести референдум і закріпити його результати законом. Також, за його словами, США нібито готові надати Києву гарантії безпеки на рівні п’ятої статті НАТО.

«Україні пропонують провести референдум і закріпити його результати законом. При цьому США надають нам гарантії на рівні 5 статті НАТО», — зазначає аналітик.

Підсумовуючи, Денисенко зазначає, що принципово нових умов переговорів не з’явилося. Однак, на його думку, змінилася позиція Європи, а сам переговорний процес прискорився.

Нагадаємо, у Франції заявили про готовність європейських країн відновити контакти з Росією, щоб обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні. У Єлисейському палаці наголосили, що для цього Європі необхідно виробити спільну позицію та узгодити підхід до майбутніх переговорів.

Там також застерегли, що відсутність єдності серед європейських держав може дати США та Росії можливість ухвалювати рішення без урахування позиції Європи.

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