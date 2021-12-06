Департамент уряду Британії помилково перечислив жінці 775 тис. фунтів: чим все закінчилось

Британка почала витрачати частину грошей, ризикуючи потрапити під відповідальність перед законом.

Управління з податкових та митних зборів Її Величності (HMRC) помилково перевело на рахунок жінки Хелен Пітерс 775 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє The Guardian.

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Спочатку, як розповіла жінка, вона була здивована цій події, але незабаром ситуація "перетворилася на жах".

"Це було схоже на щось із голлівудського фільму, і після того, як я подолала шок, я припустила, що хтось зрозуміє, що він зробив величезну помилку, і швидко поверне гроші. Але ніхто цього не зробив, і гроші просто залишилися на моєму рахунку", — розповіла Пітерс.

Вона знала, що на якомусь етапі їй доведеться виплатити всі непередбачені прибутки, вона витратила 20 000 фунтів стерлінгів.

Щойно журналісти видання дізналися про ситуацію, вони зв'язалися з управлінням, аби ті провели розслідування. Виявилося, що один із співробітників припустився помилки, намагаючись дати Пітерс знижку за посилку. В управлінні виданню розповіли, що якби вони не звернулися до них, то, ймовірно, про помилку так і не дізналися б. Це перший такий випадок за 30 років роботи.

Найбільше Пітерс побоювалась, що вона понесе відповідальність за розділом 24A Закону 1968 про умисне зберігання неправомірного кредиту, коли одержувач не "вжив таких заходів, які є розумними в цих обставинах для забезпечення анулювання кредиту".

Представник управління з податкових та митних зборів Її Величності заявив, що вони максимально сприятимуть тому, щоб жінці ця відповідальність не загрожувала.

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