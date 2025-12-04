Депортація "під ялинку": українські біженці в Ізраїлі можуть втратити легальний статус

Українські біженці можуть втратити статус захисту в Ізраїлі / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Поки країни Європи та США продовжують програми захисту для українців на роки вперед, Ізраїль тримає паузу, яка може коштувати біженцям депортації. Десятки тисяч громадян України ризикують опинитися поза законом вже за кілька тижнів через бюрократичне зволікання ізраїльської влади.

Про це пише Haaretz.

Ізраїль йде всупереч світовій практиці

Ризик масової депортації виник через те, що держава затягує з рішенням про продовження так званого «групового захисту», наданого після вторгнення РФ у 2022 році. Тодішній міністр внутрішніх справ Айєлет Шакед дозволила перебування для 25 тисяч українців.

Зараз дозвіл на проживання та роботу потребує щорічного поновлення, і його термін спливає наступного місяця. Однак рішення досі немає. Оскільки в країні наразі немає чинного міністра внутрішніх справ, повноваження щодо цього питання перейшли до прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Ситуація виглядає контрастно на тлі дій партнерів:

ЄС продовжив захист до березня 2027 року;

США — до жовтня 2026 року;

Велика Британія додала ще два роки до своїх програм.

«У нас нічого не залишилося»

Видання наводить історію українки Анни (ім’я змінено), яка живе в Беер-Шеві з двома дітьми. Жінка працює, діти ходять до місцевої школи, але невизначеність руйнує їхнє життя.

«Головне почуття — це страх перед майбутнім. Ми, біженці, постійно говоримо про це між собою: чи депортують нас наприкінці року», — розповідає Анна.

За її словами, роботодавці вимагають гарантій, що вона залишиться в країні, а діти питають, чи зможуть вони ходити до школи завтра. Анна наголошує, що багатьом просто нікуди їхати: будинки зруйновані, заощадження витрачені, а вдома триває війна.

Реакція влади

Низка правозахисних організацій вже звернулася до уряду з вимогою продовжити дію захисту. У петиції наголошується, що залишення жінок і дітей у статусі туристів (без права на нормальне працевлаштування та соцзахист) змушує їх «боротися за виживання».

Попри три офіційні листи, надіслані ще минулого місяця, відповіді по суті наразі немає. В Управлінні народонаселення та імміграції журналістам повідомили лише те, що питання «поки що перебуває на стадії розгляду».

