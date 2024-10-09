Депортуватимуть одразу: поляки назвали категорію українців, яких висилатимуть з країни

Правило пошириться на всіх іноземців.

У Польщі посилюють заходи щодо іноземців, зокрема, і для українців, які порушили закон. Після відбуття покарання їх висилатимуть з країни із забороною в’їзду до Шенгенської зони.

Про це пише radiotrek із посиланням на заяву Прикордонної служби.

За які злочини депортуватимуть з Польщі

Іноземців, які скоїли злочини на території Польщі після відбуття покарання доправлятимуть до аеропорту і саджатимуть на літак до країни походження або відправлятимуть до центру для іноземців під охороною для подальшої депортації.

Так, до таких злочинів, зокрема, відносяться:

організація незаконного перетину кордону,

керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Таким особам заборонятимуть в’їзд до країн Шенгену на 10 років.

У багатьох іноземців, засуджених за ці злочини, закінчується термін відбуття покарання.

Хто займатиметься депортацією

Швидкій депортації іноземців сприяє співпраця Прикордонної служби з виправними установами. Співробітники тюрем передаватимуть інформацію прикордонникам про кожного іноземця, у якого завершується термін відбування покарання.

І хоча така практика існує давно, зараз прикордонники активніше взялися за іноземних порушників.

"Депортуватимуть осіб з іноземним громадянством, які становлять загрозу державній безпеці, засуджених за діяльність у злочинному угрупованні та тих іноземців, які неодноразово порушували закон. Таким людям буде заборонено повторний в’їзд до Шенгенської зони на термін до 10 років", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ірландії розробляють пропозиції з відмови у безкоштовному житлі українським біженцям. Нові правила почнуть діяти від березня 2025 року.

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