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Депутат Бундестагу закликає надати ЗСУ "танкетки" Weasel

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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2042
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Депутат Бундестагу закликає надати ЗСУ "танкетки" Weasel

Генштаб ЗСУ

Німецька армія має понад 300 цих бойових машин десанту.

Збройним силам України у війні з РФ стали б у пригоді авіадесантні бронемашини Weasel, які озброєні 20-мм гарматою або протитанковою зброєю. Таку техніку має на озброєнні Бундесвер.

Про це у своєму Twitter написав представник з оборонної політики "Вільної демократичної партії" Німеччини Маркус Фабер.

За його словами, німецька армія має понад 300 цих бойових машин десанту. Втім, Україна за десять місяців війни не отримала жодної. А така машина могла б надати хорошу підтримку піхоті.

"Із запасом ходу у 200 км та фантастичною рухливістю на бездоріжжі це надійна підтримка для військових", - зауважив Фабер. 

Депутат також наголосив, що ЗСУ потреюують бронетехніки, аби далі звільняти окуповані РФ територій. Що більше - бронетехніка, яку країни європи постачають до України, "підвищують нашу (ЄС - Ред.) безпеку". 

"Половину окупованих територій уже звільнено. Так створюється переговорний тиск на агресора у Кремлі. Так припиняються воєнні злочини", - написав він.

Нагадаємо, у Берліні заявили, що не планують самостійно діяти щодо надсилання танків Leopard Україні, оскільки це робиться у координації з іншими партнерами по НАТО. Водночас його країна й надалі підтримуватиме Україну найсучаснішою зброєю і робитиме це доти, доки це буде необхідно.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2042
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