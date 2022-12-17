Депутат Держдуми РФ заспівав про “Сарматушки”, націлені на “Сполучені Штатушки”: відео

Кліп до мілітаристичної пісеньки з погрозами на адресу США було записано з нагоди дня ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ.

У суботу, 17 грудня, коли в державі-агресорці відзначають день ракетних військ стратегічного призначення, заслужений артист Росії та депутат Держдуми РФ Денис Майданов спільно з компанією “Парк Патріот Медіа” випустив кліп на пісню “Сарматушка”. Як відомо, ядерна ракета “Сармат” вважається головною військовою потугою РФ, застосуванням якої вона намагається лякати весь світ.

Відео цього крінжового “витвору мистецтва” з’явилося на відео-хостингу YouTube.

“Из России-матушки вдаль глядят "Сарматушки" на Соединённые Штатушки”, - виспівував голосистий депутат російського парламенту від путінської партії “Единая Россия”.

Треба сказати, що текст цієї, з дозволу сказати, пісні, допомагав писати Майданову одіозний екскерівник “Роскосмосу” Дмитро Рогозін. Його зазначено як співавтора.

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“Крім тексту під музику, крінжем цей кліп робить застосування військового хору і зроблена "па-багатаму" режисура”, - прокоментував появу цього кліпу журналіст Андрій Цаплієнко.

Раніше ексголову "Роскосмосу" називали ймовірним "гауляйтером" Кремля на Донбасі.

Нагадаємо, на початку грудня в Москві поліція зупинила автомобіль із бутафорською ядерною ракетою "Сармат", власник якого закликав обстріляти Вашингтон.

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