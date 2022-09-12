Депутата Держдуми РФ росіяни "послали" на**й через вимоги оголосити повну мобілізацію

Проте його ідея не всім сподобалась і у коментарях до повідомлення громадяни РФ нецензурно відповіли на пропозицію представника влади.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Депутат Державної думи РФ від "Єдиної Росії" Михайло Шеремет заявив, що "росіянам потрібно бути солідарними з тими, хто зараз воює". Він закликав провести у країні мобілізацію, щоб перемогти у війні проти України.

"Без повної мобілізації, переведення на військові рейки, у тому числі й економіки, ми належних результатів не досягнемо. Сьогодні суспільство має бути консолідоване максимально та цілеспрямоване на перемогу", - заявив депутат.

Проте судячи з коментарів росіян, вони не готові гинути на війні за амбіції своєї влади. У соціальних мережах громадяни РФ часто попросту "посилали" депутат-єдинороса.

Нагадаємо, в РФ для війни в Україні взимку вербують жителів Камчатки і Далекого Сходу.

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