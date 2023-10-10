Депутат Кнесету назвав кількість знищених бойовиків ХАМАСу на території Ізраїлю

За інформацією депутата, на території країни вбито близько 1,5 тисячі бойовиків.

Операція ізраїльської армії в Газі триває. Водночас вже відомо про близько півтори тисячі бойовиків ХАМАСу, яких було знищено на території Ізраїлю.

Про це під час телемарафону сказав депутат Кнесету Ізраїлю Євген Сова.

"Наші військові продовжують операцію в Газі... Я не можу вам передати ці кадри. Це просто жахливо спостерігати за тим, що сталося в цих кібуцах, невеликих селищах на кордоні із Сектором Гази після того, як розкрилися справжні масштаби того, що там зробили бойовики", - зазначив Сова.

За його словами, на території Ізраїлю вбито близько 1,5 тисячі бойовиків.

"Можна тільки уявити масштаби звірств, які влаштувало це угруповання", - додав він.

Нагадаємо, в Міноборони Ізраїлю повідомили, що ЦАХАЛ переходить до "повного наступу" на Сектор Гази. Очільник міністерства Йоав Галлант зняв всі обмеження.

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