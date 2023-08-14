Депутат РФ втік до Варшави та оголосив про створення руху за незалежність Смоленської області (фото)

Російський депутат оголосив про створення руху за незалежність Смоленщини.
Депутат Смоленської обласної думи РФ Владислав Живиця втік до Варшави та оголосив про створення руху за незалежність області.
Про це пише "Ideal.Реалии".
Владислав Живиця виступив на пресконференції у Білоруському Будинку Варшави і заявив про "відтворення самостійної Смоленської державності в тісному союзі з майбутньою вільною Білоруссю та іншими країнами, території яких раніше входили до Великого князівства Литовського та Речі Посполитої".
Живиця – єдиний чинний депутат регіонального парламенту в Росії, який відкрито виступив за незалежність свого регіону.
Член Координаційної ради білоруської опозиції Ян Рудик, який проводив пресконференцію, сказав що "Смоленськ – це білоруська земля, яка так само, як і решта Білорусі, внаслідок історичної катастрофи на даний момент перебуває під московською окупацією".
Одним із найближчих кроків, за словами російського депутата Живиці, стане створення бойового підрозділу прихильників незалежності Смоленської республіки у складі білоруського полку Калиновського, який воює на боці України.
Вже після пресконференції Владислав Живиця повідомив кореспонденту "Idel.Реалії", що його юридичному представнику в Смоленську зателефонували з ФСБ і заявили, що кримінальна справа проти депутата не забариться.
Нагадаємо, у ГУР заявили, що представники російських еліт готові йти на контакт із розвідкою України. Наразі там триває конкуренція всередині й боротьба за преференції та посади.
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