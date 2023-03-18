Депутат РФ закликав напасти на Туреччину "поки вона не оговталася від землетрусів"

За його словами, треба діяти саме зараз, коли турки оговтуються від наслідків землетрусів.

У Росії депутат Держдуми Семен Багдасаров зробив гучну заяву про те, що варто окупувати частину Туреччини, поки вона не оговталася від сильних землетрусів.

Про це він заявив в ефірі пропагандистської програми Соловйов Live.

За його сценарієм, спершу необхідно розколоти вплив Туреччини в Україні, а згодом вигнати саму країну із Середньої Азії та Південного Кавказу. Зробити такі зміни депутат пропонує за допомогою перевороту у Туреччині. І насамкінець - "поставити" хрест над храмом Айа-Софія та співати молитви арамейською і російською мовами.

"Так, давайте ж використаємо кризу... Ця криза повинна стати крахом і приєднання до нас наших територій", - заявив божевільний Багдасаров.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС агресорки Росії Сергій Лавров порівняв міжнародну ізоляцію РФ через війну з Україною із вбивством євреїв у Європі під час Голокосту.

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