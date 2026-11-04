Депутат від проросійської "АдН" потрапив у скандал в аеропорту: чому його не пустили на літак

Літак авіакомпанії Ryanair / © Associated Press

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Депутат Бундестагу від правопопулістської та проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Марсель Квекемаєр потрапив у скандал в аеропорту Мюнстер/Оснабрюк після конфлікту зі співробітником авіакомпанії Ryanair турецького походження. Через образу працівника політикові відмовили в посадці на літак, який мав прямувати з Німеччини на іспанський острів Майорка.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

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Інцидент стався ще 18 жовтня, однак подробиці конфлікту стали відомі лише зараз. За інформацією Neue Osnabrücker Zeitung, депутат посварився зі співробітником авіакомпанії біля виходу на посадку та образив його. Що саме сказав Квекемаєр працівникові, наразі невідомо.

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У Ryanair підтвердили, що відмовили політикові в перевезенні через його поведінку. Представник авіакомпанії в коментарі телеканалу WDR заявив, що співробітник біля виходу на посадку обґрунтовано не допустив пасажира до рейсу з Мюнстера до Пальма-де-Майорки через неприйнятну поведінку.

В авіакомпанії також наголосили, що дотримуються політики нульової терпимості до порушень правил поведінки пасажирів.

Марсель Квекемаєр представляє в Бундестазі федеральну землю Нижня Саксонія та пов’язаний із виборчим округом Оснабрюк-Ланд, розташованим неподалік аеропорту, де стався інцидент.

Сам депутат від «Альтернативи для Німеччини» наразі публічно не прокоментував конфлікт і звинувачення на свою адресу.

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Нагадаємо, раніше помічники депутатів від проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у стані алкогольного сп’яніння влаштували бійку в будівлі німецького парламенту. В конфлікт довелося втрутитися поліції Бундестагу, яка розпочала розслідування інциденту.

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