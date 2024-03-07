Депутат Європарламенту пояснив заяву Путіна про "особливу роль Росії" у виникненні Бельгії

Євродепутат вбачає у словах російського президента інформаційну атаку на Захід та залякування.

Литовський євродепутат від "Renew Europe" Пятрас Ауштрявічус вважає, що господар Кремля Володимир Путін цілеспрямовано маніпулює фактами у рамках широкої інформаційної атаки на Захід.

Про це він повідомив у коментарі “24 каналу”.

“Він [Путін] – керівник країни, який маніпулює фактами та показує свою некомпетентність. Але в цьому є сенс. Він робить це спеціально та цілеспрямовано”, - зазначив Ауштрявічус.

При цьому євродепутат нагадав, як Путін в інтерв’ю американському екстелеведучому Такеру Карлсону також перекручував історію на свій лад.

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Ауштрявічус вбачає в цьому інформаційну атаку на Захід.

“Це робиться цілеспрямовано, щоб створювати міф, що Росія стоїть за всім та без неї світ, особливо Європа, не може існувати”,– сказав він.

Такі заяви Путіна щодо Бельгії, на думку євродепутата, з'явилися через наміри передати на допомогу Україні заморожені активи РФ, яких чи не найбільше саме у цій країні.

Ауштрявічус називає це своєрідним залякуванням та нагадуванням, що "КДБ не спить".

Нагадаємо, напередодні, 6 березня, на “Всесвітньому фестивалі молоді” Володимир Путін несподівано заявив, що "Бельгія з‘явилася на карті світу як незалежна держава завдяки Росії".

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