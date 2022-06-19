Депутати Молдови і Румунії закінчили першу спільну сесію танцями просто у залі парламенту

Депутати Молдови і Румунії закінчили першу спільну сесію танцями просто у залі парламенту

Депутати молдавського та румунського парламентів провели перше в історії спільне засідання і пустилися у танок після його закінчення.

Зустріч депутатів двох країн відбулася у Кишиневі, а приурочили її до нещодавнього рішення Єврокомісії щодо надання Молдові статусу кандидата в ЄС, йдеться в ТСН.

Румунські депутати пообіцяли тісніше співпрацювати із сусідами й допомагати їхній євроінтеграції - від охорони кордонів та інфраструктурних проєктів, до культури та навчання молдавських фахівців.

Також Румунія пообіцяла виділити Молдові близько ста мільйонів євро фінансової допомоги.

Щоб відзначити успішне завершення зустрічі, до зали парламенту запросили оркестр. Депутати не втрималися і самі пішли в танець.

Молдова подала на кандидатсво в членство до ЄС разом із Україною і їй також Єврокомісія дала схвальну відповідь.

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