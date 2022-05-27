Депутати Приморського краю вимагають від Путіна припинити війну в Україні

Група депутатів законодавчих зборів Приморського краю вимагає від Путіна припинити війну в Україні і вивести свої війська.
Повідомляється, що відповідна заява викликала обурення в регіональному парламенті. Внаслідок чого губернатор Олег Кожем'яко закликав "вивести із залу" комуністів Леоніда Васюкевича і Геннадія Шульгу.
Про це повідомляє російське видання "Комерсант".
"Ми розуміємо, що якщо наша країна не припинить військову операцію, то сиріт в нашій країні стане ще більше", - заявив член фракції КПРФ Леонід Васюкевич.
Натомість Васюкевич отримав шквал критики з боку губернатора і виявився "зрадником" перед "боротьбою з нацизмом".
"Ці дії паплюжать російську армію і наших захисників, які стоять у боротьбі з нацизмом. Зрадник", - заявив губернатор.
Як наслідок — обох комуністів позбавили права голосу на сьогоднішньому (27 травня) засіданні законодавчих зборів. Лідер місцевої фракції КПРФ Анатолій Долгачов зазначив, що заява була неузгодженим "абсолютним демаршем".
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