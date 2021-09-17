Депутати Європарламенту вимагають розслідувати шантаж з боку “Газпрому”

Обмеженням поставок газу та підвищенням ціни російський монополіст намагається добитися згоди на експлуатацію газопроводу “Північний потік-2”.

Понад 40 депутатів Європарламенту звернулися до Єврокомісії з вимогою терміново розпочати розслідування діяльності російського “Газпрому”, у діях якого вбачають ринкові маніпуляції та шантаж.

Про це повідомляє “Польське радіо”.

Євродепутати звинуватили російського монополіста у ринкових маніпуляціях та шантажі, щоб домогтися згоди на експлуатацію “Північного потоку-2”.

У листі, адресованому віцепрезиденту Європейської Комісії Маргрете Вестагер, відповідальній за конкуренцію, та уповноваженому з питань енергетики Кадрі Сімсону, вони вимагають терміново розпочати розслідування навмисних маніпуляцій “Газпрому” на ринку та порушення правил конкуренції в ЄС.

Йдеться про обмеження поставок російського газу до Європи та підвищення цін, яке призведе до зростання рахунків за енергію для європейських споживачів.

“Це викликає підозри, що “Газпром” навмисно намагається чинити тиск на Європу, щоб вона погодилася запустити „Північний потік-2”, незважаючи на її невідповідність нормам ЄС”, - йдеться у зверненні групи депутатів Європарламенту.

Лист був ініційований литовським депутатом від групи християнських демократів Андрюсом Кубілюсом, його підписали також 14 депутатів від Польщі.

Нагадаємо, порівняно з серпнем 2021 року вартість газу на європейських біржах зросла майже на 200 доларів, а порівняно з вереснем 2020 року – майже на 600 доларів, або майже в 5 разів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання