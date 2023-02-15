Депутатів Держдуми РФ перед посланням Путіна ретельно перевірили: господаря Кремля почують не всі

У 15 російських депутатів під час тестування виявили коронавірус.

У Держдумі РФ депутати масово захворіли на Covid-19 напередодні послання до парламенту російського президента Володимира Путіна, яке він збирається оголосити 21 лютого.

Як повідомив депутат Держдуми Леонід Парфьонов, тести на коронавірус у російському парламенті здали 14 лютого.

Наявність Covid-19 підтвердили уже у 15 осіб. Загалом було зроблено 370 тестів.

Виступ Володимира Путіна перед Федеральними зборами заплановано на 21 лютого. Зважаючи на те, який страх має Путін перед загрозою заразитися, ймовірно, до того часу проведуть додаткові обстеження, які ще більше звузять коло обраних, які матимуть нагоду здалеку послухати чергову маячню кремлівського диктатора.

Нещодавно на ВВС провели велике розслідування, яке допомогло зрозуміти, як влаштована система тестування людей, котрі особисто зустрічаються з Володимиром Путіним, і скільки мільярдів рублів це коштує російському бюджету.

Нагадаємо, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров вісім днів перебував на карантині перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним. Так, Бочаров зник з публічного простору 24 січня і з’явився аж на зустрічі з президентом 2 лютого.

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