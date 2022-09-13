Депутатів, які вимагали усунення Путіна, викликали до поліція та дозволили розпустити їхню Раду

Смольнінський районний суд визнав бездіяльність Ради депутатів муніципальної освіти "Смольнінське", які напередодні вимагали усунути від влади очільника Кремля Володимира Путіна.
Російських депутатів викликали до поліції, на кількох склали протоколи про "дискредитацію" армії. А їхню Раду МО суд у Петербурзі дозволив розпустити. У відповідь чиновники заявили, що вони буду оскаржувати відповідне рішення.
Про це пишуть росЗМІ з посиланням на депутата муніципальний депутат Микита Юферєв.
За його словами, суд визнав, що муніципальна рада округу "Смольнінське" начебто не проводила засідань, що є підставою для його розпуску.
"У нас місяць на оскарження, далі розгляд у міськсуді. Навіть коли рішення суду набуде чинності — далі губернатор має внести проєкт закону Санкт-Петербурга про розпуск. І тільки коли Законодавче засідання ухвалить цей закон, муніципальна рада вважатиметься розпущеною. Це довга процедура, і, наскільки я знаю, прецедентів особливо немає", - пояснив виданню "Бумага" інший депутат округу Дмитро Балтруков.
Нагадаємо, на початку вересня група депутатів із Санкт-Петербурга звернулася до Держдуми з пропозицією відсторонити Путіна від посади президента. Вони звинувачують очільника Крмеля у завдаванні шкоди Росії.
Читайте також: