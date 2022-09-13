Депутатів, які вимагали усунення Путіна, викликали до поліція та дозволили розпустити їхню Раду

Російських депутатів викликали до поліції, на кількох склали протоколи про "дискредитацію" армії. А їхню Раду МО суд у Петербурзі дозволив розпустити. У відповідь чиновники заявили, що вони буду оскаржувати відповідне рішення.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на депутата муніципальний депутат Микита Юферєв.

За його словами, суд визнав, що муніципальна рада округу "Смольнінське" начебто не проводила засідань, що є підставою для його розпуску.

"У нас місяць на оскарження, далі розгляд у міськсуді. Навіть коли рішення суду набуде чинності — далі губернатор має внести проєкт закону Санкт-Петербурга про розпуск. І тільки коли Законодавче засідання ухвалить цей закон, муніципальна рада вважатиметься розпущеною. Це довга процедура, і, наскільки я знаю, прецедентів особливо немає", - пояснив виданню "Бумага" інший депутат округу Дмитро Балтруков.

Нагадаємо, на початку вересня група депутатів із Санкт-Петербурга звернулася до Держдуми з пропозицією відсторонити Путіна від посади президента. Вони звинувачують очільника Крмеля у завдаванні шкоди Росії.

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