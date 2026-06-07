Депутатка Європарламенту вихваляла Путіна на форумі в Петербурзі

Діана Шошоаке

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Румунська депутатка Європарламенту Діана Шошоаке взяла участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де публічно вихваляла президента РФ Володимира Путіна та заявляла, що виступає від імені румунського народу. У Міністерстві закордонних справ Румунії різко розкритикували її дії, назвавши небагатьох європейців, які відвідали захід у Санкт-Петербурзі, «ганебними винятками».

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

За інформацією видання, депутатка Європарламенту від партії SOS Romania виступила на форумі, організованому за участі російського лідера, та запевнила Путіна, що румуни нібито не відчувають до нього ворожості й прагнуть налагодження відносин із Росією.

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«Я хотіла б сказати вам, що румунський народ вас не ненавидить. Румунський народ хоче миру з Росією. Ми не хочемо допомагати Україні, ми не хочемо давати їм гроші та зброю», — заявила Шошоаке.

Під час виступу вона також похвалилася тим, що свого часу не дозволила президенту України Володимиру Зеленському виступити в парламенті Румунії.

Крім того, євродепутатка назвала Росію «найвеличнішою країною у світі» та висловила захоплення її силою й економікою.

«Ми хочемо співпрацювати з Росією. Ми не вороги, ви найвеличніша країна у світі. У вас одна з найвеличніших економік, ми захоплюємося вашою силою», — сказала вона, звертаючись до Путіна.

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Як зазначає Digi24, під час перебування на форумі Шошоаке також опублікувала фотографії з речницею МЗС РФ Марією Захаровою, проросійським молдовським політиком та бізнесменом Іланом Шором і соратницею останнього Мариною Таубер.

У відповідь на виступ румунської політикині Путін заявив, що не коментуватиме внутрішньополітичну ситуацію в Румунії, однак передав румунам «найтепліші побажання».

Реакція МЗС Румунії

У МЗС Румунії дистанціювалися від заяв Шошоаке.

Речник зовнішньополітичного відомства Андрей Церня наголосив, що жодна держава-член Європейського Союзу не брала участі у тому, що він назвав «фестивалем прихильників Росії» у Санкт-Петербурзі.

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За його словами, Кремль намагався створити враження відсутності міжнародної ізоляції, демонструючи присутність на форумі «тих кількох ганебних винятків» серед майже пів мільярда громадян ЄС.

«Самотність агресора не приховати гостями, які жодним чином не виступають від імені своєї країни», — підкреслив Церня.

У румунському МЗС також заявили, що поява окремих європейських громадян поруч із російськими посадовцями та бізнесменами, які перебувають під санкціями ЄС, не легітимізує останніх, а лише дискредитує самих учасників таких заходів.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо спростував заяви Кремля про приїзд американської делегації на економічний форум до Санкт-Петербурга.

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