Дерево впало на авто: через сильний вітер у Польщі загинула одна людина

Одна людина отримала травми.
У Польщі напередодні вирувала негода: сильний вітер не тільки наробив лиха, а й забрав людське життя.
Про це з посиланням на дані Держпожежної служби Польщі повідомляє RMF24.
У Мурованці Слупського повіту дерево впало на легковий автомобіль. Врезультаті нещасного випадку одна людина загинула, а інша отримала поранення.
Протягом останньої доби рятувальники взяли участь у 520 акціях з ліквідації наслідків сильного вітру. Найбільше постраждали Поморське і Західнопоморське воєводства.
Слід зауважити, що Інститут метеорології та водного господарства попереджав про сильний вітер у шести воєводствах країни. Йшлося про перший і другий степені небезпеки.
Як повідомлялося, смертельний торнадо стався на Сицилії: через шторм загинув 53-річний чоловік. Стихія пошкодила десятки будинків поблизу міста Ліката. Вітром поламало дерева та порвало лінії електропередач. За останні два дні на Сицилії зафіксували серію з 12 торнадо.
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