Дерево впало на авто: через сильний вітер у Польщі загинула одна людина

Дерево впало на авто: через сильний вітер у Польщі загинула одна людина

Одна людина отримала травми.

У Польщі напередодні вирувала негода: сильний вітер не тільки наробив лиха, а й забрав людське життя.

Про це з посиланням на дані Держпожежної служби Польщі повідомляє RMF24.

У Мурованці Слупського повіту дерево впало на легковий автомобіль. Врезультаті нещасного випадку одна людина загинула, а інша отримала поранення.

Протягом останньої доби рятувальники взяли участь у 520 акціях з ліквідації наслідків сильного вітру. Найбільше постраждали Поморське і Західнопоморське воєводства.

Слід зауважити, що Інститут метеорології та водного господарства попереджав про сильний вітер у шести воєводствах країни. Йшлося про перший і другий степені небезпеки.

Як повідомлялося, смертельний торнадо стався на Сицилії: через шторм загинув 53-річний чоловік. Стихія пошкодила десятки будинків поблизу міста Ліката. Вітром поламало дерева та порвало лінії електропередач. За останні два дні на Сицилії зафіксували серію з 12 торнадо.

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