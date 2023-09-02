Ліз через паркан і робив підкоп: ведмідь відчайдушно намагався перетнути білоруський кордон (відео)

На литовсько-білоруському кордоні ведмідь намагався перетнути стіну, щоб потрапити до Білорусі. Тварина спочатку відчайдушно лізе по високому загородженню, а потім намагається зробити підкоп, проте все безуспішно.

Про це пише tv3.lt

У соціальних мережах поширюється відео ведмедя, який намагається перелізти через паркан на кордоні. Коли ведмедю не вдається перелізти, він спробував здійснити підкоп. Литовські прикордонники підтвердили, що йдеться про інцидент, зафіксований у Литві на кордоні з Білоруссю.

Там зазначили, що ведмеді не живуть у Литві, а лише зазвичай через цю країну проходить їхній шлях з Латвії чи Естонії до Білорусі.

Ведмідь ліз через паркан, щоб потрапити до Білорусі

Литовські прикордонники зазначили, що відео було знято в Литві, в Швянченіському районі. Ведмідь намагався потрапити в Білорусь через паркан 18 серпня - ймовірно, він знайшов дорогу і зараз перебуває на іншому боці. За словами литовських прикордонників, влітку їм було відомо про двох ведмедів на території Литви.

Нагадаємо, ведмідь увірвався на весілля та з'їв десерти.

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