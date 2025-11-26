Державний переворот: африканського друга Путіна затримали військові

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало та президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президента Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало, який останнім часом тісно спілкувався з російським лідером Володимиром Путіним, у середу, 26 листопада, затримали військові. Це сталося через три дні після проведених президентських виборів, за результатом яких чинний лідер африканської країни заявив про свою перемогу.

Про це повідомляє Jeune Afrique з посиланням на заяву Ембало, який назвав ситуацію «державним переворотом».

За словами глави держави, він був заарештований близько полудня, коли перебував у своєму кабінеті у президентському палаці.

«Разом з ним було затримано начальника генерального штабу збройних сил генерала Біаге На Нтан, його заступника генерала Мамаду Туре, а також міністра внутрішніх справ Боче Канде», — повідомляє видання.

Умару Сісоку Ембало заявив, що до нього не було застосовано насильство. За його словами, переворот організовано начальником штабу сухопутних військ.

За даними кількох джерел, вдень поруч із палацом та біля будівлі виборчої комісії було чути постріли. Люди у формі також зайняли позиції на головній дорозі до резиденції президента.

Президентські вибори у Гвінеї-Бісау відбулися у неділю, 23 листопада. Голосування відбулося спокійно, але без участі головного опозиційного лідера Домінгуша Сімойнша Перейри, якому не дозволили балотуватися. Чинний президент стверджував, що переміг, набравши 65% голосів, ґрунтуючись на власному підрахунку.

Офіційні результати виборів повинні опублікувати 27 листопада.

Президент африканської країни Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало відомий тим, що в жовтні 2022 року відвідав Київ і передав Володимиру Зеленському пропозицію прямих переговорів із Володимиром Путіним.

На початку 2025 року президент Російської Федерації Володимир Путін терміново покинув засідання Агентства стратегічних ініціатив через важливу міжнародну телефонну розмову. Як з’ясувалося, він спілкувався з президентом Ембало.

Лідер африканської країни був серед небагатьох гостей Путіна на параді 9 травня цього року.