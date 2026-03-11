Держбанк Індії відмовився проводити платежі за російську нафту попри дозвіл США

Експорт нафти РФ до Індії / © ТСН

Державний банк Індії (SBI) відмовляється проводити фінансові операції, пов’язані з оплатою російської нафти, навіть попри тимчасовий дозвіл США на її імпорт.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, найбільший кредитор Індії не має впевненості щодо тривалості дії тимчасового послаблення обмежень на імпорт нафти з країни-агресорки. У банку побоюються, що така діяльність може мати наслідки, зважаючи на його значний кредитний портфель на міжнародних ринках.

Крім того, фінансова установа враховує і можливі репутаційні ризики.

Джерела Bloomberg зазначають, що тимчасове пом’якшення санкцій з боку США не сприяє відновленню фінансових механізмів, які забезпечують закупівлю російської нафти Індією.

У SBI також намагаються убезпечити свою присутність на американському ринку. Зокрема, приблизно 26% міжнародного кредитного портфеля банку припадає саме на бізнес у США.

В агентстві додають, що наприкінці 2025 року деякі індійські банки були готові розглянути можливість фінансування закупівель нафти з країни-агресорки. Втім, такий крок розглядався лише за умови, що вони не потраплять до санкційних списків і не порушать встановлених обмежень.

Раніше повідомлялося, що США надали індійським нафтопереробним заводам тимчасовий виняток із санкцій щодо закупівлі російської нафти. Послаблення діятиме протягом 30 днів і має на меті уникнути потрясінь на світовому енергетичному ринку.

Ми раніше інформували, що зростання світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході може принести Росії нові мільярдні доходи.