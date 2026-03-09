Держдеп США наказав посадовцям терміново покинути Саудівську Аравію — NYT

Держдеп США / © Associated Press

Державний департамент США наказав частині співробітників американської дипломатичної місії залишити Саудівську Аравію. Йдеться про працівників, чия присутність у країні не є критично необхідною.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських посадовців.

За інформацією видання, рішення ухвалили після оцінки ризиків для дипломатичного персоналу на тлі ескалації напруження в регіоні. У Вашингтоні побоюються, що конфлікт на Близькому Сході може створити додаткові загрози для американських об’єктів та громадян.

У зв’язку з цим частині дипломатів і членам їхніх родин доручили залишити країну. При цьому основний персонал посольства продовжить роботу.

Американська влада зазначає, що подібні кроки є стандартною процедурою у разі підвищених ризиків безпеки. Водночас у Держдепартаменті наголошують, що уважно стежать за розвитком подій у регіоні.

