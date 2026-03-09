- Дата публікації
-
Категорія
Світ
- Кількість переглядів
- 289
- Час на прочитання
- 1 хв
Держдеп США наказав посадовцям терміново покинути Саудівську Аравію — NYT
США почали виводити частину дипломатичного персоналу із Саудівської Аравії через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході.
Державний департамент США наказав частині співробітників американської дипломатичної місії залишити Саудівську Аравію. Йдеться про працівників, чия присутність у країні не є критично необхідною.
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських посадовців.
За інформацією видання, рішення ухвалили після оцінки ризиків для дипломатичного персоналу на тлі ескалації напруження в регіоні. У Вашингтоні побоюються, що конфлікт на Близькому Сході може створити додаткові загрози для американських об’єктів та громадян.
У зв’язку з цим частині дипломатів і членам їхніх родин доручили залишити країну. При цьому основний персонал посольства продовжить роботу.
Американська влада зазначає, що подібні кроки є стандартною процедурою у разі підвищених ризиків безпеки. Водночас у Держдепартаменті наголошують, що уважно стежать за розвитком подій у регіоні.
