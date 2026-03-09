ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
1 хв

Держдеп США наказав посадовцям терміново покинути Саудівську Аравію — NYT

США почали виводити частину дипломатичного персоналу із Саудівської Аравії через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Держдеп США

Держдеп США / © Associated Press

Державний департамент США наказав частині співробітників американської дипломатичної місії залишити Саудівську Аравію. Йдеться про працівників, чия присутність у країні не є критично необхідною.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських посадовців.

За інформацією видання, рішення ухвалили після оцінки ризиків для дипломатичного персоналу на тлі ескалації напруження в регіоні. У Вашингтоні побоюються, що конфлікт на Близькому Сході може створити додаткові загрози для американських об’єктів та громадян.

У зв’язку з цим частині дипломатів і членам їхніх родин доручили залишити країну. При цьому основний персонал посольства продовжить роботу.

Американська влада зазначає, що подібні кроки є стандартною процедурою у разі підвищених ризиків безпеки. Водночас у Держдепартаменті наголошують, що уважно стежать за розвитком подій у регіоні.

Нагадаємо, що раніше евакуаційний рейс Air France з ОАЕ розвернувся в небі через ракетну загрозу

Евакуаційний літак авіакомпанії Air France, який мав забрати громадян Франції з Об’єднаних Арабських Еміратів, був змушений повернутися назад у повітрі. Причиною стали ракети, виявлені поблизу, через що повітряний простір став небезпечним.

Дата публікації
Кількість переглядів
289
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie