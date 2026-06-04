Держдеп США представив заяву про перемир’я між Ізраїлем і Ліван

Держдеп / © Reuters

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США, Ізраїль та Ліван оприлюднили спільну заяву про досягнення домовленості щодо відновлення режиму припинення вогню. Документ став результатом чергового раунду переговорів, що відбувся за посередництва Державного департаменту США у Вашингтоні.

Згідно із заявою, сторони погодилися працювати над повним припиненням бойових дій. Однією з ключових умов є припинення атак з боку угруповання «Хезболла» та виведення його сил із територій на південь від річки Літані. Контроль над цими районами має перебрати ліванська армія. Також передбачене створення спеціальних зон безпеки, де не буде присутності збройних формувань, не підконтрольних державі.

Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що домовленості стануть основою для довгострокової стабілізації ситуації на ізраїльсько-ліванському кордоні та відкриють шлях до ширших політичних переговорів.

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Втім, ситуація залишається напруженою. Попри домовленості, впродовж останньої доби фіксувалися нові обстріли та авіаудари. За даними Reuters, бойовики «Хезболли» запускали ракети по території Ізраїлю, а ізраїльська армія завдавала ударів по цілях у Лівані.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп оголосив про продовження режиму припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном ще на три тижні.

Однак уже 31 травня ізраїльські війська взяли під контроль стратегічно важливий замок Бофор на півдні Лівану та продовжили просування вглиб країни, попри раніше оголошене перемир’я з угрупованням «Хезболла».

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