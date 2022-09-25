"Держави Російська Федерація вже немає": експерт заявив про територію, яку контролює група терористів

До 24 лютого Росія ще намагалася хоча б якось діяти відповідно до свого законодавства. Проте після повномасштабного вторгнення до України РФ на все "забила" і без жодного приводу влізла на чужу територію.

Так, російські окупанти скористалися терміном "спеціальна воєнна операція", якого немає в законодавстві РФ.

Про це політтехнолог Михайло Шейтельман розповів "24 каналу".

Він наголосив, що Кремль вже взагалі не зважає на закони і "держави Російська Федерація вже немає". Зараз – це територія, на якій панує російський диктатор Володимир Путін та невелика група людей, яка видає накази.

В цьому контексті експерт звернув увагу, що дуже влучно висловився заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, коли сказав, що шляху назад немає. На думку Шейтельмана, це правда і РФ обрала шлях до власного розформування.

"Вони зараз не намагаються в межах закону діяти. Тому й відкотити все в межах закону не вийде. От визнають вони Запорізьку область частиною Росії. Потім піде Путін. І що вони будуть робити? Голосувати, що Запоріжжя – не частина Росії? Все. Доведеться нову державу створювати. Це вже кінець. Все перетворилося з держави натериторію, яку контролює група терористів", – розповів політтехнолог.

Нагадаємо, за даними російських засобів масової пропаганди, за декілька днів у Росії планують запровадити воєнний стан та заявити про приєднання окупованих територій України.

ООН візьметься за Росію через псевдореферендуми на окупованих територіях

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