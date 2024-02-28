Держдеп: ситуація на полі бою в Україні "надзвичайно серйозна"

Ситуація на полі бою в Україні є "надзвичайно серйозною" через недостатню кількість озброєння у сил оборони.

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Про це заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер, інформує "Радіо Свобода".

У ситуації з затримками постачання зброї Держдепартаменту звинувачує Конгрес, де вже кілька місяців не можуть проголосувати за виділення допомоги Україні.

"Ситуація зараз є надзвичайно серйозною. Українські військові не мають (достатньо) боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії. Вони продовжують хоробро боротися. У них все ще є зброя та боєприпаси, які вони можуть використати, але їм доводиться розподіляти (економити) їх, тому що Конгрес США не спромігся вжити заходів", - сказав він.

Міллер заявив, шоу США очікують, що протягом цього року українські війська продовжуватимуть "сміливо боротися, будуть досягати успіхів, але їм буде набагато важче, якщо вони не матимуть доступу до необхідних боєприпасів".

У цьому контексті речник Держдепу нагадав, що президент США Джо Байден наполягає на виділенні додаткової допомоги Україні.

"Ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов’язок провести це голосування та надати допомогу українській армії", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що наслідки бездіяльності Конгресу у питанні допомоги Україні жахливі.

Крім того, ми раніше інформували, що спікер Палати представників Джонсон зіткнувся з визначальною дилемою щодо України.

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